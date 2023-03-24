В Кировской области работодатель отказал сотруднице с ребенком в выплате пособия

Работодатель оправдывался тем, что женщина устроилась фиктивно, чтобы получать пособие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Женщине в Унинском районе отказывали в выплате пособия по уходу за ребенком. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

В надзорном органе выяснили, что недавно женщина родила и ушла в декретный отпуск. Однако ее работодатель не стал выплачивать деньги на содержание ребенка. Оправдывался он тем, что якобы женщина устроилась фиктивно, чтобы получать пособие.

Во время проверки прокуратурой удалось установить факт официального трудоустройства местной жительницы. Через суд надзорный орган восстановил права матери.

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