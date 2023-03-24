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НовостиОбщество24 марта 2023 12:06

В Кировской области в девять машин скорой помощи установили систему спутникового мониторинга

Эта технология позволит отслеживать маршруты медицинской бригады
Артем ЗАМЯТИН
Оборудование устанавливали специалисты из центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления.

Оборудование устанавливали специалисты из центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девять машин скорой помощи подключили к системе спутникового мониторинга. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Оборудование устанавливали специалисты из центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления (ЦСР). Нововведение позволяет проводить постоянный мониторинг бригад и собирать информацию о маршруте движения. Система размещена на серверах областного ЦСР, информация с которого поступает в оперативный отдел скорой помощи. Благодаря системе сотрудники могут в кратчайшие сроки принимать сигналы.

Также подобная технология установлена в машинах пожарно-спасательной службы, школьных автобусов, дорожной техники и транспорте, принадлежащему ЖКХ.

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