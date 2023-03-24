В Кирове два подростка бросили мусорный контейнер на железнодорожные пути

Инцидент произошел в конце февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Кировский линейный отдел МВД на транспорте, инцидент произошел в конце февраля. Дежурная по станции сообщила о том, что машинист поезда «Абакан - Москва» экстренно затормозил на перегоне Киров - Красносельский. Причиной стал мусорный бак, лежащий на путях. Из-за этого поезд задержался на восемь минут.

Инспекторам отделения по делам несовершеннолетних транспортной полиции удалось найти виновников. Ими оказались два 16-летних подростка из Кирова. Ночью они перетащили контейнер с территории транспортной компании на пути, создав угрозу безопасности движения.

С ребятами провели профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте. На одного из родителей также составили протокол - за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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