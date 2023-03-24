23 марта в пожаре погибла жительница Кировской области

В пожаре погибла женщина, но хозяина дома удалось спасти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 марта в Кировской области произошел пожар в одном из жилых домов. Подробностями поделились в региональном Следкоме.

В поселке Христофорово Лузского района началось возгорание в частном владении, в котором находились двое человек. Во время пожара в постройке погибла 60-летняя женщина, а 64-летнего хозяина дома удалось спасти. Сейчас мужчина походит реабилитацию в больнице.

По предварительной версии возгорание, началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Следователи устанавливают подробности случившегося.

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