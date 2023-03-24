Жительница Кировской области осталась без прав на 2 года за пьяное вождение

Также автомобиль женщины обратили в собственность государства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Даровского района лишили прав за пьяное вождение. Подробностями инцидента поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа установили, что 41-летняя женщина передвигалась на автомобиле «KIA Spektra» с признаками явного опьянения. Инспекторы остановили ее на одной из дорог поселка Даровской. При установлении личности водительницы выяснилось, что она уже привлекалась к ответственности за подобное правонарушение.

Судом женщине назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием дохода и лишения водительского удостоверения на 2,6 года. Также ее автомобиль обратили в собственность государства.

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