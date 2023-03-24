В Кирове ищут пропавшего без вести 23-летнего парня

Если вам известно о местонахождении этого человека, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшего без вести молодого человека. В последний раз Александра Шмырина видели 17 марта. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Александру 23 года, рост 170 см, среднего телосложения, у него темно-русые волосы и серые глаза. На момент ухода из дома молодой человек был одет в синюю куртку с красными вставками, голубые джинсы и коричневые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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