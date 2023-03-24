Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 6:29

С 24 по 26 марта на дорогах Кировской области пройдут «сплошные проверки»

Водителей будут проверять на состояние опьянения
Артем ЗАМЯТИН
Водителям напоминают, что за вождение в нетрезвом состоянии грозит лишение прав.

Водителям напоминают, что за вождение в нетрезвом состоянии грозит лишение прав.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекция Кировской области сообщает, что с 24 по 26 марта пройдут «сплошные проверки». Автомобилистов будут контролировать на состояние опьянения за рулем. Патрули следят за ситуацией как в областном центре, так и в районах региона.

Вместе с инспекторами принимать участие в дежурстве будут гражданские активисты, представители добровольных народных дружин и организации «Ночной Патруль».

Автолюбителям напоминают, что за управление транспортом в нетрезвом виде или отказ от прохождения медосвидетельствования грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. Также придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.