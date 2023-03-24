С 24 по 26 марта на дорогах Кировской области пройдут «сплошные проверки»

Водителям напоминают, что за вождение в нетрезвом состоянии грозит лишение прав. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекция Кировской области сообщает, что с 24 по 26 марта пройдут «сплошные проверки». Автомобилистов будут контролировать на состояние опьянения за рулем. Патрули следят за ситуацией как в областном центре, так и в районах региона.

Вместе с инспекторами принимать участие в дежурстве будут гражданские активисты, представители добровольных народных дружин и организации «Ночной Патруль».

Автолюбителям напоминают, что за управление транспортом в нетрезвом виде или отказ от прохождения медосвидетельствования грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет. Также придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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