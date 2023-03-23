В Кирове проводят санитарную обрезку деревьев

Санитарную и омолаживающую обрезку деревьев проведут в течение апреля. Фото: киров.рф

Специалистам предстоит обрезать сухие ветки, убрать пни, замазать срезы. В течение двух дней в порядок приведут все яблони, после чего наступит очередь тополей и кленов. Санитарную и омолаживающую обрезку всех старых деревьев выполнят в течение апреля, после чего начнется посадка новых.

Как отметили в горадминистрации, все работы проводятся с элементами мастер-класса от практикующего арбориста и ландшафтного дизайнера Марины Дупиной. Она инструктирует по обрезке веток, выборе инструмента и глубине среза, чтобы ни одному насаждению не причинили вред.

В мэрии также добавили, что сейчас продолжается разработка концепции озеленения бульвара. На данный момент определен дендрологический состав, который будут согласовывать со специалистами ландшафтных бюро и лесопромышленного колледжа, а также руководством города и области.

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