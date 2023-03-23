Полицейские задержали кировчанку, которая участвовала в обмане пенсионера на 600 тысяч рублей

На мошенницу завели уголовное дело. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кирове поймали мошенницу, которая выполняла роль курьера в схеме «родственник в беде». Подробностями поделились в УМВД России по Кировской области.

Полицейские выяснили, что 92-летнему жителю Нововятского района позвонила женщина и представилась «следователем». Злоумышленница убедила мужчину в том, что его знакомая попала в ДТП, в котором пострадали мать с ребенком. От пенсионера потребовали заплатить «компенсацию» в размере 600 тысяч рублей. За деньгами приехала «помощница следователя». Позже житель Нововятского района позвонил своей подруге и выяснил, что у нее все хорошо, а его обманули.

Через пару дней курьершу задержали. Она созналась в содеянном и в еще нескольких подобных преступлениях. Как рассказала подозреваемая, она выполняла указания куратора, с которым общалась в онлайн переписке. Она должна была забирать деньги и оставлять малую часть себе в качестве вознаграждения.

На мошенницу завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

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