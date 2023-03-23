Кировчане смогут сдать вторсырье 25 марта

Кировчане смогут сдать макулатуру, пластик и другие вещи. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кировчане смогут сдать вторсырье в ближайшую субботу. Как сообщает мэрия, 25 марта по городу проедет экомобиль. Он остановится в трех точках:

- 10.00-11.00 – Дворец творчества-мемориал (главная парковка, угол улиц Калинина и Сурикова);

- 11.30-12.30 - спорткомплекс «Быстрица» ул. Маршала Конева, 10;

- 13.00-14.00 - парк Победы, ул. Монтажников, 38.

На переработку можно сдать следующие виды вторсырья:

- пластик питьевой;

- нефольгированные пакеты, упаковки любого цвета;

- фольгированная упаковка;

- макулатура (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек), коричневый гофрокартон;

- тетрапак без крышек;

- алюминий;

- жесть;

- одежда, ветошь;

- стекло по цветам.

Кировчан просят заранее подготовить вторсырье, освободив его от лишних деталей, очистить и компактно сложить.

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