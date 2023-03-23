Кировчане смогут сдать вторсырье 25 марта

Кировчане смогут сдать макулатуру, пластик и другие вещи.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Кировчане смогут сдать вторсырье в ближайшую субботу. Как сообщает мэрия, 25 марта по городу проедет экомобиль. Он остановится в трех точках:
- 10.00-11.00 – Дворец творчества-мемориал (главная парковка, угол улиц Калинина и Сурикова);
- 11.30-12.30 - спорткомплекс «Быстрица» ул. Маршала Конева, 10;
- 13.00-14.00 - парк Победы, ул. Монтажников, 38.
На переработку можно сдать следующие виды вторсырья:
- пластик питьевой;
- нефольгированные пакеты, упаковки любого цвета;
- фольгированная упаковка;
- макулатура (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек), коричневый гофрокартон;
- тетрапак без крышек;
- алюминий;
- жесть;
- одежда, ветошь;
- стекло по цветам.
Кировчан просят заранее подготовить вторсырье, освободив его от лишних деталей, очистить и компактно сложить.
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