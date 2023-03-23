В Кирове с 15 апреля начнутся общегородские субботники

По итогам субботников определят лучшие предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей. Фото: киров.рф

В Кирове пройдут весенние субботники. Об этом сообщает горадминистрация.

Соответствующее постановление подписал глава мэрии Вячеслав Симаков. Согласно документу, муниципальные учреждения, предприятия и подрядные организации приступают к уборке с 10 апреля. Общегородские субботники стартуют с 15 апреля до 10 июня.

Во время мероприятий планируется чистка дорог, тротуаров, мостов, остановок, а также озеленение и уборка борщевика. За этим будет следить УДПИ. Теруправления займутся парками, скверами, мемориальными зонами и несанкционированными свалками. По итогам субботников определят лучшие предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей.

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