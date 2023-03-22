В Кировской области нашли пропавшего без вести инвалида

О пропаже парня сообщили около 12 ночи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурашах нашли без вести пропавшего парня-инвалида. Подробностями поделились в управлении Росгвардии Кировской области.

Наряду вневедомственной охраны пришла ориентировка о том, что пропал 19-летний житель Кирово-Чепецка. Сообщили о молодом человеке с ограниченными возможностями около 12 часов ночи. Было известно, что он мог находиться в селе Мураши, куда и направился патруль. Около часа ночи пропавшего нашли на ЖД вокзале поселка.

Молодой человек доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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