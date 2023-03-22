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НовостиОбщество22 марта 2023 14:15

С 24 апреля по 23 мая в Кировской области ввели ограничения на передвижение большегрузов

Такая мера нужна для сохранности дорог
Артем ЗАМЯТИН
Ограничения не распространяются не на все виды грузового транспорта.

Ограничения не распространяются не на все виды грузового транспорта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области ввели временные ограничения на передвижение большегрузов. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

С 24 апреля по 23 мая в целях сохранения качества автомобильных дорог общего пользования введут запрет на передвижение грузовиков, вес которых превышает допустимый. Проезд разрешен для транспорта, масса которого:

- при одиночной оси - не более 6 тонн;

- при двухосной тележке - не более 5 тонн;

- при тележке с тремя и более осями - не более 4 тонн.

Ограничения не распространяются на перевозки пищевых продуктов, пассажиров, животных, кормов, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты, твердых коммунальных отходов.