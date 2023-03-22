С 24 апреля по 23 мая в Кировской области ввели ограничения на передвижение большегрузов

Ограничения не распространяются не на все виды грузового транспорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области ввели временные ограничения на передвижение большегрузов. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

С 24 апреля по 23 мая в целях сохранения качества автомобильных дорог общего пользования введут запрет на передвижение грузовиков, вес которых превышает допустимый. Проезд разрешен для транспорта, масса которого:

- при одиночной оси - не более 6 тонн;

- при двухосной тележке - не более 5 тонн;

- при тележке с тремя и более осями - не более 4 тонн.

Ограничения не распространяются на перевозки пищевых продуктов, пассажиров, животных, кормов, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты, твердых коммунальных отходов.