С 24 апреля по 23 мая в Кировской области ввели ограничения на передвижение большегрузов

Ограничения не распространяются не на все виды грузового транспорта.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кировской области ввели временные ограничения на передвижение большегрузов. Этой новостью поделились в региональном правительстве.
С 24 апреля по 23 мая в целях сохранения качества автомобильных дорог общего пользования введут запрет на передвижение грузовиков, вес которых превышает допустимый. Проезд разрешен для транспорта, масса которого:
- при одиночной оси - не более 6 тонн;
- при двухосной тележке - не более 5 тонн;
- при тележке с тремя и более осями - не более 4 тонн.
Ограничения не распространяются на перевозки пищевых продуктов, пассажиров, животных, кормов, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты, твердых коммунальных отходов.