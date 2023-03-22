В Кировской области отобрали 6 кандидатов на звание «Заслуженный артист Кировской области»

Среди кандидатов были деятели культуры которые занимаются творчеством более 12 лет. ФОТО: Правительство Кировской области

В региональном правительстве прошло заседание, на котором обсудили кандидатов на присвоение звания «Заслуженный артист Кировской области». Впервые эту инициативу предложил губернатор Александр Соколов.

Представители власти, руководители учреждений культуры и творческих союзов рассмотрели список первых претендентов. Среди кандидатов есть композиторы, музыканты, концертмейстеры, актеры и солисты вольных учреждений, которые занимаются творчеством уже более 12 лет и имеют награды от государства.

Всего отобрали шесть претендентов на звание «Заслуженный артист Кировской области». Окончательное решение примет губернатор Александр Соколов.

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