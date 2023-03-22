В Кировской области уменьшится число предпринимателей, которые не платят за вывоз ТКО

Это необходимо для того , чтобы жители города перестали платить за предпринимателей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

АО «Куприт» проведет работу с предпринимателями, которые не платят за вывоз мусора. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Оператор вывоза ТКО совместно с органами местного самоуправления проведут сверку перечней юридических лиц и организаций, которые имеют договора на оказание услуг, связанных с обслуживанием мусорных баков. Также созданы инспекционные группы для обращения к предпринимателям.

Эта мера необходима для того, чтобы жители города перестали платить за недобросовестных бизнесменов.

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