В Кировской области усовершенствуют систему записи к врачу

В региональном информационном ресурсе имеется проблема с недостатком свободным мест. Фото: Ксения Высотина

В Кировской области систему записи к врачу намерены усовершенствовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас рассматривается возможность сконцентрировать все записи на прием к врачу только в региональном сегменте. На основе анализа специалисты разработают приложения по совершенствованию системы.

Отметим, что модернизацию проведут по поручению губернатора Александра Соколова. На еженедельной планерке он обозначил проблему с недостатком свободных мест для записи в в информационной системе «К врачу» и велел решить проблему.

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