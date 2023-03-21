«Сотрудники пенсионного фонда» обокрали кировских пенсионерок

Полиция устанавливает личности мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники стали обманывать пенсионеров по новой схеме. Подробностями поделились в УМВД по кировской области.

Под предлогом «повышения пенсии и выплат от государства» злоумышленники просят пожилых граждан продиктовать им данные своих карт. На сегодняшний день зарегистрировано уже три подобных случая.

73-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонила «сотрудник пенсионного фонда». Последняя убедила кировчанку, что ей должны перевести пособие - 62 тысячи рублей. Для этого пенсионерка продиктовала злоумышленнице реквизиты банковской карты и код из СМС. Позже потерпевшая обнаружила пропажу 185 тысяч рублей со своей карты.

Подобным образом обманули и 77-летнюю жительницу областного центра. Четырьмя переводами она скинула мошенникам 187 тысяч. Третьей, 72-летней кировчанке, пообещали «перерасчет по пенсии». Для этого ее попросили снова продиктовать данные банковской карты и код из сообщения. Таким образом мошенники украли у женщины 276 тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела, личности злоумышленников устанавливаются. Полиция призывает не сообщать никому данные банковских карт.

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