В Кировской области ищут мужчину, пропавшего неделю назад

Мужчину разыскивают полиция и волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пропавшего без вести мужчину. В последний раз Александра Козлова видели 14 марта. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Александру 45 лет, рост 170 см, нормального телосложения, у него темные волосы. Из особых примет - прихрамывает. Известно, что на момент ухода из дома мужчина был одет в синюю куртку и черную шапку. Как сообщают волонтеры, он может находиться в Кирове или Котельниче.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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