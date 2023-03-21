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НовостиПроисшествия21 марта 2023 8:40

В Кирове девушка пострадала в ДТП с четырьмя автомобилями

Авария произошла на улице Милицейской
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В аварии пострадала пассажирка одного из автомобилей. Фото: ГИБДД Кировской области

В аварии пострадала пассажирка одного из автомобилей. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове столкнулись четыре автомобиля. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 20 марта в 18.55. У дома №82 по Милицейской столкнулись сразу четыре машины: «Хендай Элантра», «Лада Приора», «Датсун» и «Хендай Крета». В результате пострадал только один человек - 21-летняя девушка, находившаяся в отечественной легковушке. Насколько серьезные травмы она получила, не уточняется.

Как уточнили в региональной ГИБДД, это единственное ДТП, произошедшее на дорогах Кировской области за минувшие сутки.

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