Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 марта 2023 7:58

В Кирове мужчина с ножом устроил разборки в магазине

Позднее выяснилось, что он еще и находится в розыске по подозрению в совершении кражи
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Агрессивный посетитель угрожал оружием охраннику торговой точки.

Агрессивный посетитель угрожал оружием охраннику торговой точки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина заявился в магазин с ножом и угрожал им сотрудникам. Подробности рассказали в пресс-службе управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около полудня. Из кировского магазина по улице Милицейской поступил сигнал «тревога». По вызову прибыл экипаж Росгвардии, которому пришлось разбираться с 55-летним мужчиной. По словам продавщицы, у него возник конфликт с местным охранником. В какой-то момент посетитель вытащил нож и стал угрожать им. Женщина испугалась за жизнь коллеги и нажала на тревожную кнопку.

Агрессивного посетителя задержали. При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске по подозрению в совершении кражи. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.