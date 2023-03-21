В Кирове мужчина с ножом устроил разборки в магазине

Агрессивный посетитель угрожал оружием охраннику торговой точки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина заявился в магазин с ножом и угрожал им сотрудникам. Подробности рассказали в пресс-службе управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около полудня. Из кировского магазина по улице Милицейской поступил сигнал «тревога». По вызову прибыл экипаж Росгвардии, которому пришлось разбираться с 55-летним мужчиной. По словам продавщицы, у него возник конфликт с местным охранником. В какой-то момент посетитель вытащил нож и стал угрожать им. Женщина испугалась за жизнь коллеги и нажала на тревожную кнопку.

Агрессивного посетителя задержали. При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске по подозрению в совершении кражи. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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