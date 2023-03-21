В Кирове 21 марта пройдут плановые отключения воды

Без ресурса останутся жители Октябрьского района, Нововятска и Порошино.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
21 марта жители Нововятска и Порошино останутся без воды. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Из-за ремонтных работ на сетях параметры подачи холодной воды изменятся. Ресурса не будет по следующим адресам:
Нововятск с 09.30 до 17.00 (по запросу сторонних организаций)
- Ленина, 13, 15, 17;
- Октябрьская, 19-44;
- Кирова, 4-22.
Октябрьский район с 09.00 до 16.00
- Ленинградская, 3, 6;
- Правды, 3, 5, 7.
Порошино с 09.00 до 15.00 (по запросу сторонних организаций):
- Порошинская, 63.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.
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