В Кирове 21 марта пройдут плановые отключения воды

Без ресурса останутся жители Октябрьского района, Нововятска и Порошино. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

21 марта жители Нововятска и Порошино останутся без воды. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Из-за ремонтных работ на сетях параметры подачи холодной воды изменятся. Ресурса не будет по следующим адресам:

Нововятск с 09.30 до 17.00 (по запросу сторонних организаций)

- Ленина, 13, 15, 17;

- Октябрьская, 19-44;

- Кирова, 4-22.

Октябрьский район с 09.00 до 16.00

- Ленинградская, 3, 6;

- Правды, 3, 5, 7.

Порошино с 09.00 до 15.00 (по запросу сторонних организаций):

- Порошинская, 63.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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