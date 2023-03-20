В Кирове открылась служба помощи участникам СВО и их семьям «Спасательный круг»

Проект «Спасательный круг» стал победителем конкурса президентских грантов. ФОТО: Правительство Кировской области

В Кирове начала работу психолого-педагогическая служба «Спасательный круг». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Специалисты находятся в Центре социально-психологической помощи на улице Карла Маркса, 47. В рамках поддержки участников СВО и их семей, служба проводит занятия для детей дошкольного возраста и индивидуальные консультации для взрослых. Также специалисты будут выезжать в районы. Кроме того, сотрудниками центра изготовлена памятка о том, как преодолеть кризис. В брошюре также содержатся контакты служб по оказанию юридической, социальной и психологической помощи.

Отметим, что проект «Спасательный круг» стал победителем конкурса президентских грантов.

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