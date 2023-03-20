В Опаринском районе охотничьи угодья не передадут частному обществу

Участок, на котором охотники традиционно добывают дичь, не будут закреплять за частным обществом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Опаринском районе участок общедоступных угодий не будут закреплять за частным обществом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее из-за этой ситуации возникла проблема: местные охотники выступили против передачи участка частникам, поскольку они традиционно добывают дичь там. И.о. министра охраны окружающей среды Алла Албегова провела встречу с протестующими. В итоге удалось принять решение: планируемый к аукциону участок исключат из Схемы охотничьего хозяйства области. Взамен охотники предложили два других места примерно такой же площади.

- Если народ предложил другие участки, пусть так и будет. И на будущее. Если готовящиеся решения органов власти противоречат интересам людей, не доводите до конфликта - больше сотрудничества, оно приносит плоды. У нас народ умный, он всегда принимает решения правильные. Поэтому прошу без коллективного обсуждения никаких решений, касающихся интересов большого количества людей, не выносить, - прокомментировал Александр Соколов.

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