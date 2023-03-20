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НовостиОбщество20 марта 2023 12:44

В Опаринском районе охотничьи угодья не передадут частному обществу

Взамен предложены два других участка примерно такой же площади
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Участок, на котором охотники традиционно добывают дичь, не будут закреплять за частным обществом.

Участок, на котором охотники традиционно добывают дичь, не будут закреплять за частным обществом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Опаринском районе участок общедоступных угодий не будут закреплять за частным обществом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее из-за этой ситуации возникла проблема: местные охотники выступили против передачи участка частникам, поскольку они традиционно добывают дичь там. И.о. министра охраны окружающей среды Алла Албегова провела встречу с протестующими. В итоге удалось принять решение: планируемый к аукциону участок исключат из Схемы охотничьего хозяйства области. Взамен охотники предложили два других места примерно такой же площади.

- Если народ предложил другие участки, пусть так и будет. И на будущее. Если готовящиеся решения органов власти противоречат интересам людей, не доводите до конфликта - больше сотрудничества, оно приносит плоды. У нас народ умный, он всегда принимает решения правильные. Поэтому прошу без коллективного обсуждения никаких решений, касающихся интересов большого количества людей, не выносить, - прокомментировал Александр Соколов.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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