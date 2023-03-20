В Сидоровке построят восемь километров газовых сетей

После строительства сетей более 400 домовладений будут обеспечены ресурсом. Фото: kirovreg.ru

В Сидоровке началось строительство распределительного газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего планируется построить восемь километров сетей на улицах Портовой, Космонавтов, Зеленой, Холуновской, Братьев Васнецовых, Кооперативной и Молодежной. Это позволит обеспечить ресурсом более 400 домовладений, включая многоквартирные дома. Работы должны закончиться к декабрю 2023 года.

Кировчане могут подать заявки на догазификацию следующими способами:

- в офисах обслуживания населения АО «Газпром газораспределение Киров» «Единое окно»;

- в местных администрациях;

- на портале Единого оператора газификации;

- на портале Госуслуг;

- в территориальных отделах МФЦ.

Получить бесплатную консультацию по всем вопросам, включая заключение комплексного договора, можно по телефону 8-800-201-00-04.

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