В Сидоровке построят восемь километров газовых сетей

После строительства сетей более 400 домовладений будут обеспечены ресурсом. Фото: kirovreg.ru
В Сидоровке началось строительство распределительного газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Всего планируется построить восемь километров сетей на улицах Портовой, Космонавтов, Зеленой, Холуновской, Братьев Васнецовых, Кооперативной и Молодежной. Это позволит обеспечить ресурсом более 400 домовладений, включая многоквартирные дома. Работы должны закончиться к декабрю 2023 года.
Кировчане могут подать заявки на догазификацию следующими способами:
- в офисах обслуживания населения АО «Газпром газораспределение Киров» «Единое окно»;
- в местных администрациях;
- на портале Единого оператора газификации;
- на портале Госуслуг;
- в территориальных отделах МФЦ.
Получить бесплатную консультацию по всем вопросам, включая заключение комплексного договора, можно по телефону 8-800-201-00-04.
Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:
Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).
Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru
Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.