В Кировской области снизилось число погибших в пожарах

По информации представителей регионального МЧС на 20 марта, за прошедшую неделю в Кировской области зарегистрировали 28 пожаров. Это на 20% меньше в сравнении с прошлой неделей, погибших нет. С начала 2023 года возгорания по техногенным причинам снизились на 3%, а количество жертв упало на 44%.

Напомним, что ранее губернатор Кировской области Александр Соколов поручил организовать проверки в районах области. Как сообщили в региональном правительстве, в период с начала года ведомства обследовали 3,5 тысячи жилых помещений, более семисот многодетных семей и тысячи одиноких граждан.

- Прошу вас не останавливаться. Обращаюсь к главам районов: чем больше контроля за ситуацией, тем больше жизней удастся уберечь, - подытожил губернатор Александр Соколов на еженедельном совещании.

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