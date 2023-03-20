В Кировской области пресекли продажу табачных изделий рядом со школой

Прокуратура Кировской области пресекла деятельность магазина в селе Архангельском. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Кировской области пресекла деятельность магазина в селе Архангельском, в котором продавали табачную продукцию рядом со школой.

Согласно федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий его потребления», запрещено торговать электронными сигаретами и иными табачными изделиями на расстоянии меньше 100 метров от любого образовательного учреждения. Работники магазина в селе Архангельском Немского района не соблюдали этот закон.

Руководителю торговой точки внесли представление об устранении нарушений. Материалы проверки также направили в региональное управление Роспотребнадзора по поводу привлечения сотрудников к административной ответственности.

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