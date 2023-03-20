Александр Соколов: деньги на ремонт дорог, где не организовано водоотведение, выделять не будут

Жители районов жалуются на подтопленные дороги, которые по ночам промерзают. Фото: kirovreg.ru

Во время еженедельной планерки Александр Соколов дал глава муниципалитетов указания по содержанию дорог в регионе. Поводом стало состояние проезжих частей в Котельниче: в соцсетях на эту тему поступило много жалоб.

Так, одна из причин - подтопление участка под путепроводом, где постоянно скапливается вода и невозможно пройти. Губернатор поручил к маю организовать водоотведение.

- Сейчас днем «плюс», ночью «минус» - дороги «рвутся», - сказал Александр Соколов. - Обращаюсь ко всем главам муниципальных районов: вы просите деньги на ремонт дорог, а сами воду с них не отводите. Где вода на дорогах - деньги не будем выделять. На этой неделе дороги от воды очистить!

Еще одна проблема - движение большегрузов: фуры едут через город, несмотря на ограничение в 3,5 тонны, и разбивают дороги. В связи с этим министру транспорта Кировской области Алексею Петрякову поручили совместно с ГИБДД решить вопрос установки дополнительных знаков на въезде в Котельнич.

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