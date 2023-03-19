Ветстанция начнет работу 20 марта. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Кировской области пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Выездная ветстанция начинает свою работы с 20 марта. Пункты разместят в разных районах города, преимущественно в частном секторе. Прививку от бешенства сделают только идентифицированным питомцам. В противном случае хозяевам предложат провести процедуру или прикрепить им на ошейники специальные бирки, но эта услуга платная.

Подробнее о местах и времени проведения вакцинирования можно узнать, перейдя по ссылке.