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НовостиОбщество19 марта 2023 9:49

В Кировской области пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

Пункты преимущественно будут располагаться в частном секторе
Артем ЗАМЯТИН
Ветстанция начнет работу 20 марта.

Ветстанция начнет работу 20 марта.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Кировской области пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Выездная ветстанция начинает свою работы с 20 марта. Пункты разместят в разных районах города, преимущественно в частном секторе. Прививку от бешенства сделают только идентифицированным питомцам. В противном случае хозяевам предложат провести процедуру или прикрепить им на ошейники специальные бирки, но эта услуга платная.

Подробнее о местах и времени проведения вакцинирования можно узнать, перейдя по ссылке.