Губернатор Кировской области поручил очистить второстепенные улицы в Яранске

«Колеи и сугробы на обочинах, даже не разъехаться со встречной машиной,» - губернатор Кировской области Александр Соколов. ФОТО: Правительство Кировской области

В правительстве Кировской области рассказали о реакции главы региона на состояние дорог в Яранске.

Во время рабочей поездки губернатор Александр Соколов решил отклонится от маршрута. Внепланово он посетил несколько второстепенных улиц города в заречной части Яранска.

- Колеи и сугробы на обочинах, даже не разъехаться со встречной машиной. Видно, что последний раз убирались здесь очень давно. Схема «само растает» не сработает, - прокомментировал Александр Соколов.

Позже он вызвал на этот участок дороги управляющих муниципалитетом. Глава региона дал поручение в кратчайшие сроки все расчистить.

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