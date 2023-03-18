Верхнекамкая ЦРБ обучает 25 новых специалистов

Студенты проходят обучение по целевому договору с руководством больницы и медуниверситетом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Верхнекамская центральная районнай больница обучает 25 молодых специалистов. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.
Студенты проходят обучение по целевому договору с руководством больницы и медуниверситетом (КГМУ). В учебном заведении готовят специалистов лечебного дела, педиатров, стоматологов и медсестёр. После получения дипломов ученики получат рабочие места в ЦРБ.
Всего за последние три года в больницу пришли шесть врачей, включая акушера-гинеколога, невролога, офтальмолога, двух педиатров и терапевта.
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