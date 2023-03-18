В Кирове управляющего предприятием подозревают в коммерческом подкупе

Сотрудники УФСБ и УМВД пресекли деятельность управляющего организации. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове задержали сотрудника одной из компаний за коммерческий подкуп. Подробностями дела поделились в региональном следкоме.

Следователи установили, что сотрудник одного из предприятий занимал должность управляющего в коммерческой организации. Он получил от директора акционерного общества деньги за оформление заявок для поставок электрооборудования и других средств. Эти действия входили в полномочия мужчины.

Сотрудники УФСБ и УМВД пресекли деятельность управляющего организации. Сейчас в СУ СКР выясняют подробности инцидента. Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Коммерческий подкуп».