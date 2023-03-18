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НовостиПроисшествия18 марта 2023 12:06

В Кирове управляющего предприятием подозревают в коммерческом подкупе

Он получал деньги за оформление заявок на поставку
Артем ЗАМЯТИН
Сотрудники УФСБ и УМВД пресекли деятельность управляющего организации.

Сотрудники УФСБ и УМВД пресекли деятельность управляющего организации.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове задержали сотрудника одной из компаний за коммерческий подкуп. Подробностями дела поделились в региональном следкоме.

Следователи установили, что сотрудник одного из предприятий занимал должность управляющего в коммерческой организации. Он получил от директора акционерного общества деньги за оформление заявок для поставок электрооборудования и других средств. Эти действия входили в полномочия мужчины.

Сотрудники УФСБ и УМВД пресекли деятельность управляющего организации. Сейчас в СУ СКР выясняют подробности инцидента. Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Коммерческий подкуп».