Кировчан с ограниченными возможностями учат столярному делу

Ежедневно в центре занимаются 19 человек. ФОТО: Правительство Кировской области

В Кирове в комплексном центре для людей с ограниченными возможностями на улице Пугачева обучают столярному делу. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Преподает для особенных ребят педагог, учитель истории, права и философии Евгений Шаклеин. Когда-то он сам работал на производстве стальных и межкомнатных дверей, а сейчас делится опытом с людьми. Его ученики уже умеют делать напольные вешалки для одежды, полки, мольберты для рисования и шкатулки. Ежедневно его уроки посещают 19 молодых людей, они работают группами по 3 - 4 человека.

По словам Евгения Семеновича, обучение дается ребятам с большим физическим и психологическим трудом.

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