18 марта десятки домов в Ленинском районе Кирова останутся без воды

Узнавайте график подвоза воды на официальном портале. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировский «Водоканал» сообщает о изменении режима подачи воды в Ленинском районе. Такие меры связанны с ремонтом на сетях. Без воды останутся жители этих адресов:

С 11.00 до 18.00:

- улица Ленина в домах 145, 145/1, 149, 153, 175, 175а, 177, 179, 179а, 179б, 179в, 179в, 179г;

- улица Нагорная в домах 2, 2г;

- улица Хлыновская в домах 15, 13, 17, 19, 21, 23;

- Строительный переулок в домах 1а, 6;

- 2-й Хлыновский переулок в домах 1, 4.

С 09.30 до 16.00:

- улица Горького в доме 16;

- улица Маклина в домах 47, 47а, 45, 32в, 32а, 32б, 34.

График подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала»

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