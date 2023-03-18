18 марта в Кирове пройдет съезд астрономов-любителей

Кировчане смогут увидеть созвездия весеннего неба, планеты и скопления звезд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове 18 марта пройдет первый в 2023 году выезд астрономов. Мероприятие анонсировали в группе «Любительская астрономия в Кирове».

Все желающие соберутся за городом, в поселке Хреново, чтобы увидеть известные созвездия весеннего неба, планеты и звездные скопления в телескоп. Астрономы-любители ждут всех кировчан, для этого необходимо написать в комментариях под постом о желании принять участие и приехать по координатам: 58.198012, 49.320408. Присутствие на мероприятии бесплатное. Расписание программы:

- 17.30 - 17.40 - сбор участников у фонтана на Театральной площади;

- 17.40 - 17.45 - инструктаж;

- 17.45 - выезд из Кирова;

- 19.00 - 19.15 - прибытие на место наблюдений, сборка телескопов;

- 19.15 - 20.15 - наблюдение Венеры в телескопы и зодиакального света;

- 20.15 - 21.15 - экскурсия по созвездиям весеннего неба;

- 21.15 - 22.15 - наблюдение Марса в телескопы;

- 22.15 - 00.15 - наблюдение объектов дальнего космоса в телескопы, астрофотография;

- 00.30 - отъезд в Киров;

Организаторы просят всех, у кого есть автомобиль, сообщить об этом в группе и сказать сколько человек готовы взять с собой.

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