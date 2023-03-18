В Кирове задержали мошенника, укравшего у олимпийской призерки почти 800 тысяч рублей

Мошенники украли у спортсменки ?80 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кирове задержали мошенника, который обманул олимпийскую призерку Евгению Тарасову на 780 тысяч рублей. Об этом рассказали в телеграмм-канале «Мутко против».

Мошенник действовал по известной схеме, представляясь сотрудниками разных ведомств. В январе злоумышленник позвонил спортсменке и сообщил ей, что на нее оформлено несколько кредитов. После этого он соединил ее со «специалистом Центрального Банка», который начал интересоваться, какие у нее есть счета. После «сотрудник» убедил Евгению Тарасову в том, что она должна пройти в банк, снять все деньги и перевести на «безопасный счет». Через четыре дня после этого случая, потерпевшая осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В Кирове 14 марта злоумышленника задержали, им оказался 30-летний мужчина. По факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».