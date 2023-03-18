В Кировской области врача хотели выселить из квартиры

Благодаря прокурору района пенсионер остался жить в своей квартире. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителю Лузского района сохранили право на проживание в ранее предоставленной квартире. Подробностями случая поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства установили что, работая в медучреждении, мужчина получил квартиру от администрации муниципалитета. Когда он вышел на пенсию и расторгнул трудовой договор, ему выдвинули требование освободить жилое помещение.

Надзорный орган провел проверку и выявил, что квартира не относится к специализированному жилью, а значит увольнение не могло стать причиной выселения пенсионера.

Прокурор Лузкого района направил иск с требованием восстановить права мужчины. Суд постановил, что между руководством муниципалитета и экс-сотрудником должен быть заключен договор социального найма. Пенсионер остался жить в своей квартире.

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