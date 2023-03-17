В Кировской области появятся 480 новых площадок для сбора ТКО

В Подосиновском районе уже установили 31 новый контейнер. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Кировской области продолжают создавать места накопления твердых коммунальных отходов по программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов». С 2019 по 2022 год в регионе уже установлено 2 323 контейнерные площадки.

В 2023 году в Кировской области оборудуют еще 480 новых площадок для сбора мусора. Как сообщили в региональном правительстве, на эти цели выделено 50 миллионов рублей.

Начиная с 2019 года, АО «Куприт» приобрел и поставил в муниципальные образования области более 10,5 тысяч контейнеров, которые передаются безвозмездно. 17 марта акционерное общество направило в Подосиновский район 31 контейнер из обещанных 65. Объем баков составляет 1,1 кубических метров.