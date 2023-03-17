Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков рассказал о поездке на Донбасс

Всех желающих помочь сити-менеджер призвал сделать это через фонд «Za Вятку» и «Своих не бросаем». Фото: vk.com/simakov_v_n

В своих соцсетях сити-менеджер Кирова Вячеслав Симаков рассказал о командировке на Донбасс, в которой он побывал вместе с митрополитом Вятским и Слободским Марком, представителями мотоклуба «Ночные Волки», а также депутатами городской думы и бизнесменами.

- Съездили в Донецк, в батальон «Пятнашка», где проходят службу наши земляки. Привезли продукты, медикаменты, снаряжение, тепловизоры и прочие вещи, в которых нуждаются воины. Самыми приятными были письма от родных и неравнодушных кировчан, - рассказывает Вячеслав Симаков.

Особо трогательным моментом глава администрации назвал вручение одному из солдат гитары, которую ему отправила мама. Всех желающих помочь сити-менеджер призвал сделать это через фонд «Za Вятку» и «Своих не бросаем».

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