Шесть проектов кировчан получат 15 миллионов рублей из Президентского фонда

Победители получат финансирование от Президентского фонда и областного бюджета. Фото: Иван МАКЕЕВ

Объявлены победители первого конкурса культурных инициатив 2023 года. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Шесть проектов, предложенные жителями нашего города, получат 15 миллионов рублей из Президентского фонда. Один из победителей - «Вятские сказки «Фильм «Братья» студии «ЛиКА» - получил 4,9 миллиона рублей. Также более 2,1 миллиона рублей получит кировское региональное отделение Союза писателей России с проектом «Механика памяти – 2023», который предполагает мероприятия к 650-летию Кирова. Кроме того, победителями оказались инициативы «Танцующая романтика Грина» с бюджетом в 2,9 миллиона рублей и «Герои земли Вятской» - 3,9 миллиона рублей.

Также проекты дополнительно профинансируют из бюджета Кировской области.

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