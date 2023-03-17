С улиц Кирова вывезли весь объем снега по контракту

С улиц дополнительно вывезут еще 20 тысяч кубометров снега. Фото: киров.рф

С улиц Кирова вывезли все объемы снега, предусмотренные муниципальным контрактом - более 800 тысяч кубометров. Однако на этом работы не закончены. Как сообщает горадминистрация, выделены дополнительные средства на вывоз еще 20 тысяч кубометров снега. Договор планируется заключить на следующей неделе.

В первую очередь снег будут убирать с участков, где возможны подтопления, треугольников видимости на перекрестках. Большие объемы вывезут с Театральной площади. Подрядчик также продолжает расчистку тротуаров до твердого основания и противопадковые мероприятия, уборку мусора после таяния снега.

Кировчане могут обратиться по вопросам содержания улиц в диспетчерскую службу АО «Гордормостстрой»:

- по телефонам: 8-912-827-22-34 или 47-22-34;

- в группе ВК.

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