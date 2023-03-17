В Кировской области женщина воткнула нож в грудь своему сожителю

В данный момент женщина находится под стражей. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

Жительница Котельничского района зарезала своего сожителя. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи установили, что в одной из квартир в городе Котельнич двое знакомых выпивали. Во время застолья между 39-летней женщиной и ее 47-летним сожителем произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемая схватила нож и воткнула мужчине в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Сейчас подозреваемая находится под стражей, на нее завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Сотрудники Следкома выясняют все подробности.

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