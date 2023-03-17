Жители Кировской области добились ремонта дороги в своем районе

Министр транспорта Кировской области включит эти дороги в перечень приоритетных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вятскополянском районе по просьбе местных жителей отремотрируют несколько участков дорог. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Летом прошлого года, во время примой линии с губернатором Александром Соколовым, жители района рассказали, что дороги у них нуждаются в ремонте. Речь идет о двух участках:

- «Вятские Поляны - Слудка – Каракули» протяженностью 5,45 километров;

- улица Заводская в городе Сосновка протяженностью 1,97 километров.

Губернатор дал указание министру транспорта Кировской области включить эти дороги в перечень приоритетных для ремонта в 2023 году.

Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.

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