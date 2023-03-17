«Сотрудник сервиса Госуслуги» взломал аккаунт кировчанки

Мошенник пытались собрать информацию о женщине. Фото: Роман ЛАВРУХИН

Злоумышленник взломал аккаунт женщины на Госуслугах и пытался завладеть информацией о ней. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что неизвестный позвонил 43-летней кировчанке и представился сотрудником сервиса Госуслуг. Мужчина сказал, что кировчанка должна подтвердить отправку ей документов. Для этого необходимо продиктовать «специалисту» код, который пришел женщине в СМС. Сделав все по инструкции, потерпевшая пыталась зайти в свой аккаунт и у нее это не получилось. Восстановив доступ к профилю, она увидела, что кто-то подавал запрос в различные ведомства на получение сведений о ней.

По факту инцидента заведено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность преступника.

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