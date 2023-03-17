18 марта кировчане смогут сдать вторсырье на переработку

На переработку можно сдать пластик, металл, макулатуру, крышечки и пробки и другие вещи.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жители Чистых прудов смогут сдать вторсырье на переработку. Об этом сообщает областное правительство.
18 марта в микрорайон приедет экомобиль. Кировчане смогут сдать вторсырье с 10.00 до 12.00 по адресу: Чистопрудненская, 10. Принести можно следующие вещи:
- PET питьевой, PET прочий (1);
- Нефольгированные пакеты, упаковки любого цвета (2 HDPE, 4 LDPE, 5 PP);
- Фольгированная упаковка (4 С/LDPE);
- Фольгированная упаковка (5 С/PP);
- HDPE твёрдый флаконы (2);
- PP твёрдый (5);
- PS твёрдый (6);
- PS вспененный (6);
- Макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек), коричневый гофрокартон;
- Тетрапак без крышек (81, 82, 84);
- Алюминий (41);
- Жесть (40);
- Одежда, ветошь;
- Стекло по цветам.
Сдать также можно крышки, пластик/металл, пробка натуральная/искусственная и другие вещи. Все вторсырье должно быть чистым, освобожденным от лишних деталей и компактно сложенным.
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