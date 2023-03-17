На кировских водоемах начали появляться таблички, предупреждающие о тонком льде

Каждый год из-за выхода на тонкий лед гибнут люди - как правило, дети и рыбаки. Фото: киров.рф

В Кирове на водоемах начали устанавливать предупреждающие таблички. Об этом сообщает горадминистрация.

Аншлаги «Осторожно, тонкий лед!» устанавливают каждую весну для избежания трагедий. Такие таблички уже установили в районе Луганского проезда, рядом с домами № 23/5 по Романа Ердякова и № 19 по Северо-Садовой, вблизи подходов к карьеру у нового моста - у озера Подгорное.

- Ежегодно тонкий лед становится причиной несчастных случаев. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки, - добавили в пресс-службе мэрии.

Кировчан предупреждают: лед серого, матово-белого или желтого оттенка наиболее ненадежен. Очень тонкий покров обычно находится у берегов, в местах слияния рек, около вмерзших предметов, подземных источников. Полыньи, проруби, лунки, трещины также представляют собой опасность.

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