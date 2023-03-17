В Кировской области 17 и 18 марта ожидаются снег с дождем и гололедица

В ближайшие два дня в регионе вновь прогнозируются снег с дождем. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает АО «Вятавтодор», 17 и 18 марта в регионе ожидается мокрый снег и снег с дождем. На дорогах вероятна гололедица. В связи с этим автомобилистов просят быть крайне осторожными, тщательно соблюдать скоростной режим и следить за ситуацией на дороге.

- Изменение погодных условий может вызвать затруднение движения транспорта, а также повышает риск дорожно-транспортных происшествий, - предупредили в организации.

При возникновении вопросов и замечаний по уборке региональных дорог кировчане могут обратиться в диспетчерскую службу «Вятавтодора» по телефонам 8 (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43 либо в группу или телеграм-канал компании.

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