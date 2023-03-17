В Кировской области в ближайшие три дня пройдут «сплошные проверки»

«Сплошные проверки» пройдут по всему региону. Фото: ГИБДД Кировской области

В ближайшие три дня в Кирове традиционно пройдут «сплошные проверки». Пьяных водителей будут ловить 17, 18 и 19 марта.

Мероприятия пройдут на территории всего областного центра и районов региона. Автоинспекторам будут помогать представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного патруля».

Госавтоинспекция напоминает: за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Стоит также помнить, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.

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