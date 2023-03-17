17 марта в Кировской области пройдут плановые отключения воды

В 4 районах не будет холодной воды. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В кировском «Водоканале» поделились графиком отключения воды на 17 марта. Такие меры связанны с ремонтом на сетях. Параметры подачи изменят по следующим адресам:

В микрорайоне Лянгасово, с 09.00 до 12.00:

- улица Спортивная в домах: 5, 10;

- улица Олега Кошевого в домах: 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43;

- улица Октябрьская в домах: 47, 49, 51;

- улица Ленина в домах: 10, 11, 12, 13;

- улица Горького в домах: 16, 16а, 18;

- улица Гражданская в домах: 18, 20, 22.

В Октябрьском районе, с 09.30 до 15.00:

- улица Московская, 149;

- улица Ломоносова в домах: 35, 37, 37а;

- улица Циолковского, 2а.

В Ленинском районе, с 12.00 до 18.00:

- улица Ленина в домах: 145, 145/1, 149, 153, 175, 175а, 177, 179, 179а, 179б, 179в, 179г;

- улица Нагорная в домах: 2, 2г;

- улица Хлыновская в домах: 15, 13, 17, 19, 21, 23;

- Строительный переулок.: 1а, 6;

- 2-й Хлыновский переулок.: 1, 4.

В Ленинском районе, с 09.30 до 15.00:

- улица Киевская, 22;

- улица Украинская в домах: 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19;

- улица Харьковская в домах: 12, 19;

- Харьковский проезд: 12, 14, 16, 20;

- улица 1 Совхоз, 5.

Места подвоза воды можно узнать на официальном портале МУП «Водоканал».

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