Пенсионерка из Кирова отдала мошенникам 1,4 миллиона рублей

Потерпевшей звонили якобы сотрудница ЦБ и лжеполицейский Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

67-летняя кировчанка стала жертвой мошенников. Подробностями делится УМВД России по Кировской области.

В начале марта в мессенджере ей позвонила незнакомка - якобы сотрудница Центробанка. Женщина заявила, что от лица потерпевшей кто-то пытается оформить банковский заем. И предложила «обновить счет», чтобы защитить свои карты и деньги. Следом позвонил якобы сотрудник полиции, подтвердил эти слова и сказал выполнять инструкции.

Итого - займы в пяти кредитных организациях и перевод 1 миллиона 414 тысяч рублей на чужие счета. Однако мошенникам и этого было мало: просили еще миллион. Лишь после переписки с просьбой записать видеообращение кировчанка поняла, что ее обманули.

Заведено уголовное дело, мошенников ищут.

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