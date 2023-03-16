На чепецкого лжетеррориста завели уголовное дело

В поиске подозреваемого полицейским помогли жильцы. Фото: УМВД России по Кировской области

В полицию Кирово-Чепецка сообщили о звонке на телефон 112: мужчина рассказал о якобы существующей угрозе помещениям и жильцам двух многоэтажек.

Полицейские выехали по указанным адресам, прочесали дома и дворы, но не нашли ни одного предмета, представляющего опасность жизни и здоровью граждан. Параллельно искали звонившего. Опрос жильцов помог установить подозреваемого - местного жителя 1984 года рождения. По его собственным словам, звонил и говорил о «мине» он, будучи нетрезвым.

Как сообщили в УМВД России по Кировской области, уголовное дело завели по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ранее мужчину уже судили за лжетерроризм.

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